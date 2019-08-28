В Губкинском судят мужчину за совращение 15 девочек

СЕГОДНЯ 11:09 2019-08-28T11:19:32+03:00

Сейчас он отбывает наказание за аналогичное уже раскрытое преступление

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В Губкинском ждет суда 28-летний ямалец, которого обвиняют в преступлениях против половой неприкосновенности детей.

По версии следствия, в 2017 году он зарегистрировал в одной из социальных сетей страничку под ложным именем «Андрей Милютин». Мужчина указал ложные сведения о возрасте, месте учебы и проживания. Он заводил знакомства с девочками, которым не было еще и 14 лет. В переписке он отправлял им непристойные фотографии и сообщения, а также приглашения встретиться. Следствием установлены 15 несовершеннолетних потерпевших, сообщили в СУ СКР по ЯНАО.

Обвиняемому провели судебно-психиатрическую экспертизу. В результате установлено, что мужчина в полной мере осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий и мог руководить ими.

К слову, сейчас он отбывает наказание в колонии общего режима. В 2018 году мужчина был осужден к 7 годам лишения свободы за аналогичные преступления, совершенные в отношении детей.

Уголовное дело о новых эпизодах с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU