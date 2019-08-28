2019-08-28T10:02:54+03:00
Общество

По маршруту Салехард - Лабытнанги вместо паромов будут курсировать вертолеты

Переправа приостановила работу из-за сильного ветра
Анна Полякова
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По маршруту Салехард - Лабытнанги вместо паромов будут курсировать вертолеты Фото: Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАОПо маршруту Салехард - Лабытнанги вместо паромов будут курсировать вертолеты Фото: Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО
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В среду, 28 августа, между Салехардом и Лабытнанги вместо паромов будут курсировать вертолеты. В 09:23 переправа приостановила работу из-за сильного ветра.

- На линию для перевозки пассажиров выходят вертолёты. Рейсы будут осуществляться по накоплению, - сообщили в Департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

В районе главной переправы Ямала 28 августа наблюдается усиление ветра до 17 м/с. По данным синоптиков в центральных и восточных районах Ямало-Ненецкого автономного округа ожидается сильный дождь, в отдельных районах порывы ветра до 17-22 м/сек.

- Разрешённый максимум для работы паромов – это ветер до 17 метров в секунду, - напоминает окружная дирекция транспорта.

Сотрудники окружной дирекции транспорта обращаются к пользователям переправы – по возможности скорректировать поездку через реку Обь в связи с неблагоприятными погодными явлениями.

Информация о работе паромов доступна по круглосуточным телефонам диспетчерской: +7 (34992) 5-17-03, +79124204046.

Информацию по расписанию вертолётов можно узнать по телефону аэропорта окружной столицы: +7 (34922) 4-17-36, 74-208.

ИСТОЧНИК KP.RU

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