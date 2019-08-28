2019-08-28T08:44:56+03:00
Происшествия

На Ямале строительная компания пыталась скрыть от налогов 45 миллионов рублей

Руководитель успел избежать уголовной ответсвенности
Анна Полякова
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На Ямале строительная компания пыталась скрыть от налогов 45 миллионов рублейНа Ямале строительная компания пыталась скрыть от налогов 45 миллионов рублейФото: Ольга Крыльцова
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Руководителя строительной компании в Пуровском районе обязали возместить ущерб государству, причиненный в результате неуплаты налогов.

По данным следствия, в период времени с января 2014 по декабрь 2016 года предприятие не исчислило и не уплатило в бюджет государства в установленные законодательством сроки налог на добавленную стоимость и налог на прибыль организаций в сумме более 45 млн рублей, что является особо крупным размером.

В ходе предварительного следствия руководитель коммерческой организации полностью возместил ущерб, причиненный бюджету государства, в том числе пени и штрафы, и обратился с ходатайством о прекращении уголовного преследования в связи с возмещением ущерба в полном объеме до назначения судебного заседания.

По закону впервые совершивший такое преступление освобождается от уголовной ответственности, если ущерб, причиненный бюджетной системе РФ в результате преступления, возмещен в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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