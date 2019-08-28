На Ямале назвали лучшего директора школы

СЕГОДНЯ 08:25 2019-08-28T08:27:33+03:00

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В Салехарде завершился окружной конкурс педагогического мастерства в номинации «Лучший директор школы Ямала-2019».

Посоревноваться в педагогическом мастерстве в окружную столицу приехали 9 руководителей. В формате конкурса было 9 конкурсных испытаний: два – в заочном режиме (эссе «Скрытые ресурсы качества: персональный успех ребенка – успешность образовательной системы» и видеоролик «Я – эффективный директор») и 7 очных в присутствии компетентных экспертов-коллег-руководителей школ автономного округа.

Лучшим директором школы Ямала стал директор Ямальской школы-интерната имени Василия Давыдова Александр Алисеевич. Он работает в школе уже 13 лет, четыре из них он занимает должность руководителя. Он получил хрустальный знак как награду.

Напомним, состязание директором учебных заведений проводилось в Салехарде 25 и 26 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU