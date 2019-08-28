2019-08-28T07:53:27+03:00
Общество

Пуровские волонтёры-медики готовы пополнить свои ряды

Стать добровольцем может каждый независимо от возраста и образования
Анна Полякова
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Пуровские волонтёры-медики готовы пополнить свои рядыПуровские волонтёры-медики готовы пополнить свои рядыФото: Ольга Крыльцова
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В Пуровском районе появилась новая волонтёрская организация - Всероссийское общественное движение добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтёры-медики» открыло здесь местное отделение. Стать добровольцем может каждый независимо от возраста и наличия медицинского образования.

Сегодня в местном отделении медиков-волонтёров состоит девятнадцать пуровчан. Куратор местного отделения «Волонтёров-медиков» Надежда Сульженко работает в Уренгойском молодёжном центре «Ровесник». Ежедневно она участвует в детских оздоровительных мероприятиях.

Она рассказала, что волонтеры выбрали несколько приоритетных направлений: оказание доврачебной помощи, обучение и сопровождение различных мероприятий, а также профориентация школьников.

Так, для уренгойских ребят организовали экскурсию на скорую помощь. Фельдшер рассказала, как принимают заявки на вызов, провела экскурсию по кабинетам, в которых работают медики. Ребятам показали машину скорой помощи и познакомили с оборудованием, которым она оснащена. Мероприятия по профориентации будут проводиться и дальше, сообщает администрация Пуровского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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