СЕГОДНЯ 07:12 2019-08-28T07:29:59+03:00

Переправа Салехард – Лабытнанги может встать из-за ветра Фото: Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

Пока паромы ходят в штатном режиме

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В районе главной переправы Ямала 28 августа наблюдается усиление ветра до 17 м/с. Возможна приостановка работы паромов, сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

Пока паромы по маршруту Салехард – Лабытнанги ходят в штатном режиме. На линии 6 паромных составов.

Между тем, 28 августа по данным синоптиков в центральных и восточных районах Ямало-Ненецкого автономного округа ожидается сильный дождь, в отдельных районах порывы ветра до 17-22 м/сек.

- Разрешённый максимум для работы паромов – это ветер до 17 метров в секунду, - напоминает окружная дирекция транспорта.

Информация о работе паромов доступна по круглосуточным телефонам диспетчерской: +7 (34992) 5-17-03, +79124204046.

ИСТОЧНИК KP.RU