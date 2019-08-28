2019-08-28T07:09:21+03:00
Происшествия

Прокуратура выясняет причину некачественного капремонта дома в Надыме

Собственников квартир пожаловались на протекающую крышу
Анна Полякова
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Прокуратура выясняет причину некачественного капремонта дома в Надыме Фото: группа "Злой и добрый надымчанин" vk.comПрокуратура выясняет причину некачественного капремонта дома в Надыме Фото: группа "Злой и добрый надымчанин" vk.com
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Надымская городская прокуратура организовала проведение проверки информации, размещенной в сети «Интернет», о некачественном проведении капитального ремонта многоквартирных домов города.

Ведомство отреагировало на жалобы собственников квартир, которые в соцсети «ВКонтакте», рассказали, что после ливня образовался потоп.

- Во время проверки будет дана оценка соответствию фактически выполненных работ условиям договора на выполнение работ по капремонту общего имущества в многоквартирном доме, целевому расходованию денежных средств, действиям должностных лиц технического заказчика и организации, осуществлявшей строительный контроль на объекте, - сообщили в прокуратуре ЯНАО.

Также уточняется, что при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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