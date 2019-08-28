2019-08-28T05:01:39+03:00
Общество

Погода на Ямале 28 августа: повсеместно пройдут дожди

Температура воздуха поднимется до +15 градусов
Анна Полякова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В среду, 28 августа, по прогнозам метеорологов, в Салехарде днем +9 градусов, пасмурно, без осадков. Ветер северный 7 м/с.

В Ноябрьске +9 градусов, пасмурно и дождливо. Ветер западный 7 м/с.

В Новом Уренгое +16 градусов, пасмурно, дождь. Ветер восточный 3 м/с.

В Надыме +7 градусов, пасмурно, дождь. Ветер северно-западный 10 м/с.

В Губкинском +15 градусов, малооблачно. Дождь будет идти весь день. Ветер переменных направлений 1 м/с.

В Тарко-Сале +16 градусов, малооблачно, дождь. Юго-восточный ветер 2 м/с.

В Муравленко +8 градусов, пасмурно, сильный дождь. Северо-западный ветер 8 м/с.

В Лабытнанги +9 градусов, пасмурно, без осадков. Ветер северный 7 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Надымском районе 29 августа начинается отопительный сезон
На Ямале установили знак «Крайняя восточная точка Европы»
Автор лучшего туристического бренда Ямала получит 150 тысяч премиальных рублей
В реку Таз выпустили первую партию молоди чира
Ямальские социальные инициативы в числе 100 лучших региональных проектов РФ
Надымчанка перечислила мошенникам 200 тысяч рублей, сдавая в аренду квартиру
Комиссия оценила отремонтированный участок трассы Салехард – Аэропорт
Поискам пропавшего в Надыме мужчины мешают медведи
В Новом Уренгое пенсионерка выставила в сети интимные фото мужчины
Сбербанк в очередной раз принял участие в благотворительной акции «Портфель первоклассника»
Мнимый сотрудник банка украл у жителя Лабытнанги 80 тысяч рублей
В Ямальском районе археологи обнаружили меховой кокон с молодой девушкой
Ямальская служба судебных приставов получила собственное знамя
В Надыме появились автоматы для уборки собачьих экскрементов
Северянка отдала три миллиона рублей мошенникам, рассчитывая на компенсацию
В Ноябрьске проходит благотворительная акция «Лавка добра»