Погода на Ямале 28 августа: повсеместно пройдут дожди
В среду, 28 августа, по прогнозам метеорологов, в Салехарде днем +9 градусов, пасмурно, без осадков. Ветер северный 7 м/с.
В Ноябрьске +9 градусов, пасмурно и дождливо. Ветер западный 7 м/с.
В Новом Уренгое +16 градусов, пасмурно, дождь. Ветер восточный 3 м/с.
В Надыме +7 градусов, пасмурно, дождь. Ветер северно-западный 10 м/с.
В Губкинском +15 градусов, малооблачно. Дождь будет идти весь день. Ветер переменных направлений 1 м/с.
В Тарко-Сале +16 градусов, малооблачно, дождь. Юго-восточный ветер 2 м/с.
В Муравленко +8 градусов, пасмурно, сильный дождь. Северо-западный ветер 8 м/с.
В Лабытнанги +9 градусов, пасмурно, без осадков. Ветер северный 7 м/с.
ИСТОЧНИК KP.RU