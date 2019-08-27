2019-08-27T16:00:07+03:00
Общество

В Надымском районе 29 августа начинается отопительный сезон

Весь жилфонд города будет подключен к теплу на следующий день
Анна Полякова
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В Надымском районе 29 августа начинается отопительный сезонВ Надымском районе 29 августа начинается отопительный сезонФото: Ольга Крыльцова
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На объекты соцсферы в Надыме тепло придет 29 августа. В первую очередь, батареи согреются в образовательных организация, учреждениях здравоохранения, культуры и спорта. 30 августа к теплу будет подключен весь жилфонд города.

Советующее постановление подписал сегодня, 27 августа, глава Надымского района Леонид Дяченко. Документом определен срок начала отопительного сезона в Надыме.

Решение о начале отопительного периода в поселениях района принимают органы местного самоуправления сел и поселков муниципального района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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