В Надымском районе 29 августа начинается отопительный сезон
Весь жилфонд города будет подключен к теплу на следующий день
В Надымском районе 29 августа начинается отопительный сезонФото: Ольга Крыльцова
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На объекты соцсферы в Надыме тепло придет 29 августа. В первую очередь, батареи согреются в образовательных организация, учреждениях здравоохранения, культуры и спорта. 30 августа к теплу будет подключен весь жилфонд города.
Советующее постановление подписал сегодня, 27 августа, глава Надымского района Леонид Дяченко. Документом определен срок начала отопительного сезона в Надыме.
Решение о начале отопительного периода в поселениях района принимают органы местного самоуправления сел и поселков муниципального района.
ИСТОЧНИК KP.RU