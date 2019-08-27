2019-08-27T15:37:08+03:00
Общество

На Ямале установили знак «Крайняя восточная точка Европы»

Венчает конструкцию двуглавый орёл
Анна Полякова
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На Ямале установили знак «Крайняя восточная точка Европы» Фото: yanao.ruНа Ямале установили знак «Крайняя восточная точка Европы» Фото: yanao.ru
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На вершине горы Нгодяяха в Полярно-Уральском природном парке ЯНАО установили памятный географический знак, определяющий местонахождение крайней восточной точки континентальной Европы.

- Это место может стать новым туристическим брендом Ямала. Особый интерес представляет то, что точка находится вдали от цивилизации, в районе с ненарушенной экологией и богатым уникальными природными памятниками, – комментирует директор Российского центра освоения Арктики Андрей Умников.

Высота знака – 5 метров, вес – 2 тонны. Венчает конструкцию двуглавый орёл – геральдический символ России. Памятный знак изготовлен по проекту известного ямальского геолога Ивана Попова. Знак и необходимое для его установки оборудование на двух вездеходах доставил на гору Российский центр освоения Арктики.

Точка, как географический объект, определена учёными Института географии РАН в 2017 году. Событию предшествовала большая научная работа. Учёные конкретизировали местоположение крайней восточной точки, которая находится на границе водораздела Полярного Урала, в арктической части Ямало-Ненецкого автономного округа на границе с соседней Республикой Коми. Высота горы Нгодяяха – 793 метра.

Специалисты пояснили, что южная точка континентальной Европы находится на мысе Марокки в Испании. Северная – на мысе Нордкап в Норвегии. Самая западная точка расположена в Португалии на мысе Рока.

ИСТОЧНИК KP.RU

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