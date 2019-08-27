2019-08-27T15:12:27+03:00
Общество

Автор лучшего туристического бренда Ямала получит 150 тысяч премиальных рублей

В финал конкурса вышли семь работ
Анна Полякова
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Автор лучшего туристического бренда Ямала получит 150 тысяч премиальных рублей Фото: yanao.ruАвтор лучшего туристического бренда Ямала получит 150 тысяч премиальных рублей Фото: yanao.ru
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На Ямале выбрали семёрку туристических брендов региона, которые прошли в финал конкурса. Их авторы из Салехарда, Ростова-на-Дону и Сургута. Конкурс проводится для формирования узнаваемого имиджа региона, объединения туристской индустрии Ямала под единым брендом, а также увеличения потока иностранных и российских туристов.

Все работы разные как по задумке, так и по подаче. В числе конкурсантов есть и начинающие авторы, и профессионалы своего дела, и дизайнерские агентства.

- От конкурсантов мы ждали не столько готовых графических решений, сколько оригинальных концепций, которые помогут создать узнаваемый образ региона через символы, близкие нашему округу: культуру, мегапроекты, природную уникальность, - пояснил директор департамента молодёжной политики и туризма ЯНАО Наиль Хайруллин, отметив, что признанный лучшим бренд будет возможно будет доработан и адаптирован. Автор бренда-победителя получит 150 000 рублей.

Всего 33 участника отправили свои работы на конкурс «Туристический бренд Ямало-Ненецкого автономного округа», сообщает праивтельство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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