2019-08-27T14:57:02+03:00
Экономика

В реку Таз выпустили первую партию молоди чира

Это первый и значимый шаг в реализации серьёзного проекта
Анна Полякова
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В реку Таз выпустили первую партию молоди чира Фото: yanao.ruВ реку Таз выпустили первую партию молоди чира Фото: yanao.ru
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Специалисты Собского рыбоводного завода выпустили в реку Таз первую партию подрощенной молоди чира. 27 августа около 75 тысяч штук навеской 20 граммов ушли в свободное плаванье.

Знаковому событию предшествовала серьёзная работа. В минувшем году собские рыбоводы собрали рыбопосадочный материал (икру) в реке Таз. Потом доставили его на завод в Харп, где икра была проинкубирована. Уже этим летом мальков привезли «на родину», чтобы дорастить в естественных условиях – в плавучей садковой линии.

Как рассказал директор департамента АПК округа Виктор Югай, садковая линия была организована при поддержке правительства Ямала. И это первый и значимый шаг в реализации серьёзного проекта – завода по разведению молоди ценных видов рыб в посёлке Тазовский.

- Правительством Ямала принят и реализуется комплекс мер по восстановлению в водоёмах округа популяций сиговых видов рыб, при этом промышленные компании, работающие в регионе, реализуют своё право на проведение компенсационных мероприятий, - отметил Виктор Югай.

Ранее производилось зарыбление только рек Обского бассейна. С этого года приоритетными объектами для воспроизводства являются муксун и чир – наиболее ценные промысловые виды в рыбохозяйственном комплексе Ямала, сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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