Ямальские социальные инициативы в числе 100 лучших региональных проектов РФ

СЕГОДНЯ 14:31 2019-08-27T14:35:04+03:00

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В топ-100 лучших региональных практик по направлению «Поддержка многодетных семей» вошли ямальские социальные инициативы. По итогам «Вектора «Детство-2019» (инициативы уполномоченного при Президенте РФ по правам ребёнка) одними из лучших признаны программа «Едай-Ил. Новая жизнь» и проект «Здоровое поколение». На конкурс было подано более 700 заявок, в том числе от НКО и бюджетных учреждений Ямала.

Программа «Едай-Ил. Новая жизнь» направлена на формирование сознательного отношения к ребёнку у коренных северянок, на обучение их навыкам ухода за новорождёнными. Это очень важная задача для Ямала, сообщает праивтельство ЯНАО.

- Своей работой мы стараемся внести свой вклад в национальный проект «Демография», – рассказывает руководитель центра социального обслуживания населения Пуровского района Виктор Богдан.

Участниками проекта «Здоровое поколение» станут более ста многодетных семей Надымского района.

- Для них мы проводим семейные спортивные соревнования. Они укрепят здоровье, а значит – станут сильнее и успешнее, – говорит руководитель общественной организации «Многодетные семьи Надымского района» Светлана Корницкая.

ИСТОЧНИК KP.RU