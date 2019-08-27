2019-08-27T14:21:56+03:00
Происшествия

Надымчанка перечислила мошенникам 200 тысяч рублей, сдавая в аренду квартиру

По указке аферистки северянка набрала комбинацию клавиш у банкомата
Анна Полякова
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Надымчанка перечислила мошенникам 200 тысяч рублей, сдавая в аренду квартируНадымчанка перечислила мошенникам 200 тысяч рублей, сдавая в аренду квартируФото: Ольга Крыльцова
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В Надыме возбудили уголовное дело о краже 193 тысяч рублей. 26 августа в дежурную часть районного отдела полиции обратилась 35-летняя жительница города и сообщила, что неизвестные похитили у нее крупную сумму денег.

Выяснилось, что 23 августа она разместила в интернете объявление о сдаче своей квартиры в аренду. На следующий день ей позвонила неизвестная женщина и сообщила, что собирается оформить договор аренды на данное жилье сроком на два года. Она пообещала незамедлительно произвести оплату за указанный период времени. Для перевода денег неизвестная предложила заявительнице пройти к банкомату, что девушка и сделала.

После этого по указке аферистки надымчанка пополнила ее баланс, подключив сервис услуг онлайн банка на неизвестный абонентский номер телефона. В результате она перевела преступникам 193 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств», сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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