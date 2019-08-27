Поискам пропавшего в Надыме мужчины мешают медведи

СЕГОДНЯ 13:19 2019-08-27T13:25:44+03:00

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Поиск Володина Дениса, пропавшего в Надыме три недели назад, продолжается. Накануне в прочесе леса участвовало 64 человека. 16 сотрудников Ямалспаса, 24 сотрудника полиции и 24 добровольца.

Как сообщили в поисковики отряда «Лиза Алерт Ямал», следов и артефактов не обнаружено. Сегодня, 27 августа, зона поиска увеличена. Работу усложняет присутствие неподалеку медведей. Безопасность групп обеспечивают сотрудники полиции, вооруженные автоматическим и табельным оружием.

Как сообщала ранее «Комсомольская правда – Ямал», 35-летний Денис Володин исчез 5 августа, с тех пор о его местонахождении ничего неизвестно. Последний раз его видели в районе ЛЭП, расположенных на автодороге г. Надым - пос. Ягельный.

Сообщение в официальной группе «Лизы» о том, что похожего мужчину видели в аэропорту, покидающего город, опровергли. Как сообщил руководитель отряда Игорь Заборовский, Денис Володин не мог уехать, поскольку не имел при себе документов.

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В Надыме волонтеры подключились к поиску пропавшего 35-летнего Дениса Володина. Он исчез 5 августа, с тех пор о его местонахождении ничего неизвестно. Клич о помощи распространился в социальной сети «В Контакте»... (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU