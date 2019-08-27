Поискам пропавшего в Надыме мужчины мешают медведи
Поиск Володина Дениса, пропавшего в Надыме три недели назад, продолжается. Накануне в прочесе леса участвовало 64 человека. 16 сотрудников Ямалспаса, 24 сотрудника полиции и 24 добровольца.
Как сообщили в поисковики отряда «Лиза Алерт Ямал», следов и артефактов не обнаружено. Сегодня, 27 августа, зона поиска увеличена. Работу усложняет присутствие неподалеку медведей. Безопасность групп обеспечивают сотрудники полиции, вооруженные автоматическим и табельным оружием.
Как сообщала ранее «Комсомольская правда – Ямал», 35-летний Денис Володин исчез 5 августа, с тех пор о его местонахождении ничего неизвестно. Последний раз его видели в районе ЛЭП, расположенных на автодороге г. Надым - пос. Ягельный.
Сообщение в официальной группе «Лизы» о том, что похожего мужчину видели в аэропорту, покидающего город, опровергли. Как сообщил руководитель отряда Игорь Заборовский, Денис Володин не мог уехать, поскольку не имел при себе документов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
На Ямале три недели ищут пропавшего в Надыме мужчину со шрамом на лице
В Надыме волонтеры подключились к поиску пропавшего 35-летнего Дениса Володина. Он исчез 5 августа, с тех пор о его местонахождении ничего неизвестно. Клич о помощи распространился в социальной сети «В Контакте»... (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU