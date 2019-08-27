В Новом Уренгое пенсионерка выставила в сети интимные фото мужчины

СЕГОДНЯ 12:59 2019-08-27T13:00:55+03:00

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В Новом Уренгое судят 58-летнюю женщину за нарушение неприкосновенности частной жизни. Как выяснилось, дама выставила в сети Интернет интимные фотографии 46-летнего мужчины без его согласия. Это произошло в ноябре 2018 года.

- Тем самым она нарушила личную тайну потерпевшего, - пояснили в СУ СКР по ЯНАО.

В ходе предварительного следствия собрано достаточно доказательств, подтверждающих вину женщины. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в региональном ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU