В Новом Уренгое пенсионерка выставила в сети интимные фото мужчины
Уголовное дело о неприкосновенности частной жизни ушло в суд
В Новом Уренгое пенсионерка выставила в сети интимные фото мужчины Фото: pixabay.com
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В Новом Уренгое судят 58-летнюю женщину за нарушение неприкосновенности частной жизни. Как выяснилось, дама выставила в сети Интернет интимные фотографии 46-летнего мужчины без его согласия. Это произошло в ноябре 2018 года.
- Тем самым она нарушила личную тайну потерпевшего, - пояснили в СУ СКР по ЯНАО.
В ходе предварительного следствия собрано достаточно доказательств, подтверждающих вину женщины. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в региональном ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU