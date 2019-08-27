2019-08-27T12:20:12+03:00
Экономика

Сбербанк в очередной раз принял участие в благотворительной акции «Портфель первоклассника»

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Сбербанк в очередной раз принял участие в благотворительной акции «Портфель первоклассника»Сбербанк в очередной раз принял участие в благотворительной акции «Портфель первоклассника»
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Сотрудники Западно-Сибирского отделения Сбербанка приняли участие в благотворительной акции «Портфель первоклассника», организованной Тюменским региональным отделением Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд».

Ежегодно в рамках акции первоклассникам из многодетных и малообеспеченных семей на территории юга Тюменской области и города Тюмени вручают школьные рюкзаки, наполненные необходимыми для учебы принадлежностями: тетрадями, обложками, альбомами для рисования, красками, пластилином, цветной бумагой и картоном, ручками, карандашами и кисточками. В этом году порядка 30 «первоклашек» подготовились к учебе благодаря помощи сотрудников банка.

- День знаний – это значимый праздник для всех школьников, а особенно для тех детей, которые идут в первый класс. Для семей с небольшим достатком особо остро стоит вопрос, как подготовить детей к школе. Именно поэтому сотрудники Сбербанка на протяжение нескольких лет помогают малообеспеченным и многодетным семьям подготовить первоклашек к школе, - прокомментировал управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Владислав Шиленко.

Галина Сушинских, заместитель председателя Тюменского отделения Российского детского фонда: «Ежегодно многодетных и малообеспеченных семей, имеющих детей-первоклассников, очень много и всем им помочь довольно сложно. Замечательно то, что наше отделение 11 лет назад не только обозначило эту проблему, но и нашло механизм её реализации - благотворительная акция «Портфель первокласснику», которую подхватили многие благотворительные организации, представители бизнеса и просто неравнодушные люди, а город Тюмень стал донором для всех территорий юга Тюменской области».

ИСТОЧНИК KP.RU

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