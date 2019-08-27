2019-08-27T11:30:01+03:00
Происшествия

Мнимый сотрудник банка украл у жителя Лабытнанги 80 тысяч рублей

Аферист "одобрил" кредит и потребовал комиссию за перечисление денег, доставку и страховку
Анна Полякова
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Мнимый сотрудник банка украл у жителя Лабытнанги 80 тысяч рублейМнимый сотрудник банка украл у жителя Лабытнанги 80 тысяч рублейФото: Ольга Крыльцова
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Доверчивый житель Лабытнанги попался на уловку мошенника, выдававшего себя за сотрудника банка. Наживой афериста стали 80 тысяч рублей.

Осознав обман, ямалец обратился в полицию, где рассказал, что в интернете разместил заявку на получение кредита и указал свои данные и номер телефона. Через некоторое время ему позвонил мужчина, представился сотрудником банка и сообщил, что кредит одобрен.

Для его получения, мол, мужчине необходимо оплатить комиссию за перечисление денежных средств, доставку и страховку. Горожанин был уверен, что разговаривает с сотрудником банка, и перевел около 80 000 тысяч рублей. После этого связь с лжесотрудником прекратилась.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Сотрудники полиции устанавливают личность причастного к совершению данного противоправного деяния, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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