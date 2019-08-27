2019-08-27T10:49:31+03:00
Наука

В Ямальском районе археологи обнаружили меховой кокон с молодой девушкой

Исследователи памятников ямальской тундры используют новые технологии
Анна Полякова
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Археологи, исследуя памятники ямальской тундры, используют новые технологии Фото: yanao.ruАрхеологи, исследуя памятники ямальской тундры, используют новые технологии Фото: yanao.ru
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В августе археологи провели разведку от устья реки Нгарка-Едётаяха в сторону Панаевска. В километре от поселения обнаружен могильник, датированный приблизительно серединой XIX века, сообщает научный центр изучения Арктики.

Погребение принадлежало, как предполагают учёные, молодой девушке. В могиле находились скребки для выделки шкур, верёвка, элемент оленей упряжи и топор. Обнаружен перстень из белого металла, предположительно, серебра. Точнее будет известно после проведения металлографического анализа. Погребённая находилась частично в меховом коконе, завёрнутом в бересту. На поясе была увесистая пряжка. Рядом зафиксировано ещё одно погребение.

Буквально в 170 метрах от грунтового могильника участники экспедиции обнаружили следы древнего поселения.

- Найденные в шурфах фрагменты керамики были предварительно отнесены к эпохе раннего железа и Средневековью, – говорит руководитель экспедиции, старший научный сотрудник сектора археологии центра изучения Арктики Андрей Плеханов.

К слову, раскопки памятника между посёлками Яр-Сале и Панаевск впервые проводились археологами Научного центра изучения Арктики в 2017 году. Исследование показало наличие трёх культурных слоев. Самый древний относится к эпохе раннего железа, оставшиеся датируются эпохой Средневековья – IV-VI и IX-XII веками.

Тогда археологи обнаружили большое количество остатков железоделательного производства, фрагментов керамики, начиная со IV века до нашей эры и заканчивая XIII веком нашей эры. Среди железных изделий были наконечники стрел и фрагмент швейной иглы.

В полевой сезон 2019 года на раскопках памятника Нгарка-Едётаяха 1 в Ямальском районе учёные использовали георадиолокационную съёмку местности и квадрокоптер. В результате было определено точное расположение археологических объектов в культурном слое и границы памятника.

Учёные пересняли топографический план поселения Нгарка-Едётаяха 1. С помощью квадрокоптера установили возможное наличие ещё трёх жилищ. Закладка стратиграфических шурфов показала распространение культурного слоя в несколько раз больше, чем предполагалось ранее.

Отчёты о результатах исследований будут представлены в службу охраны объектов культурного наследия ЯНАО. Коллекцию полученных артефактов по итогам работ передадут в Ямало-Ненецкий окружной музейно-выставочный комплекс им. И.С. Шемановского.

ИСТОЧНИК KP.RU

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