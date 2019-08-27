2019-08-27T10:30:55+03:00
Общество

Ямальская служба судебных приставов получила собственное знамя

В торжественной церемонии его вручения участвовал губернатор ЯНАО
Анна Полякова
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Ямальская служба судебных приставов получила собственное знамя Фото: yanao.ruЯмальская служба судебных приставов получила собственное знамя Фото: yanao.ru
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Ямальское управление службы судебных приставов получило собственное знамя – официальный символ. В торжественной церемонии его вручения 27 августа участвовал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов и главный судебный пристав России, директор ФССП РФ Дмитрий Аристов.

Руководитель федерального ведомства зачитал грамоту Президента РФ, а также вручил награды лучшим работникам ямальского управления. Результаты работы ямальских приставов и грядущие изменения губернатор округа и главный судебный пристав России обсудили также на личной встрече.

Ведомство станет полноценной силовой структурой, а работа в нём – отдельным видом госслужбы. Федеральный закон, подразумевающий реформу службы судебных приставов, принят этим летом.

Появятся офицерские звания и новые права у судебных приставов, повысятся и требования к работникам. У сотрудников структуры вырастет зарплата, увеличится социальный пакет. Собеседники выразили уверенность, что после преобразований сотрудничество правительства округа и управления службы судебных приставов укрепится ещё больше.

Глава региона высоко оценил результаты работы ямальского управления. За 7 месяцев этого года службой взыскано почти 3,5 миллиарда рублей, в бюджеты различного уровня перечислено около 2 миллиардов рублей.

Как отметили в правительстве ЯНАО, большое внимание уделяется исполнению социальнозначимых категорий производств. В пользу детей в 2019 году взыскано 53 миллиона рублей – это задолженность по алиментам. 124 миллиона рублей – задолженность по заработной плате, которая возвращена ямальцам. 114 иностранцев, нарушивших законодательство РФ, выдворены за пределы страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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