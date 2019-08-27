2019-08-27T09:51:55+03:00
Общество

В Надыме появились автоматы для уборки собачьих экскрементов

Горожане решают, где еще установить такие ящики
Анна Полякова
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В Надыме появились автоматы для уборки собачьих экскрементов Фото: администрация Надыма и Надымского районаВ Надыме появились автоматы для уборки собачьих экскрементов Фото: администрация Надыма и Надымского района
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Первые контейнеры с экологичными биоразлагаемыми пакетами и специальным совком установили в Надыме на площадках для выгула животных. Проблема уборки за питомцами остается актуальной не только для этого ямальского города, но и для всех населённых пунктов России, отмечают в районной администрации.

Специальные металлические ящики позволят облегчить уборку хозяевам четвероногих питомцев. Теперь руководство города интересуется мнением горожан относительно мест, где еще должны быть установлены «контейнеры частоты».

Предложения ждут в комментариях! Официальной группы в социальной сети «ВКонтакте». Однако уточняется, что по закону выгул собак запрещен в местах массового скопления людей, на детских площадках, территориях учреждений здравоохранения, образования, культуры и спорта. Это значит, что в таких местах установка специализированного контейнера лишь поощрит недобросовестных хозяев нарушать правила.

ИСТОЧНИК KP.RU

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