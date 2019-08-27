Северянка отдала три миллиона рублей мошенникам, рассчитывая на компенсацию

СЕГОДНЯ 09:43 2019-08-27T09:44:54+03:00

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В Ноябрьске возбудили уголовное дело о крупном мошенничестве. Местная жительница, попавшаяся на уловку аферистов, потеряла больше трех миллионов рублей.

26 августа она обратилась в полицию с заявлением. Женщина рассказала, что в марте 2019 года через сайт она заказала медицинский препарат для лечения суставов. 12 июля ей позвонила неизвестная женщина, представилась сотрудником государственной инспекции контрольно-ревизионной комиссии и сообщила, что ноябрянке якобы полагается компенсация за некачественный приобретенный товар.

При этом звонившая уточнила, что для получения выплаты необходимо оплатить страховку. Поверив ей, доверчивая горожанка перечислила на указанный ей счет сначала 32 тысячи рублей, затем в течение месяца сделала еще несколько переводов. В общей сложности женщина перевела на неизвестные ей счета 3 млн. 44 тысячи рублей, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Полицейские устанавливают личность причастных к совершению данного противозаконного действия.

ИСТОЧНИК KP.RU