В Ноябрьске проходит благотворительная акция «Лавка добра»

СЕГОДНЯ 09:29 2019-08-27T09:32:05+03:00

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В управлении соцзащиты населения администрации Ноябрьска продолжается благотворительная акция «Лавка добра». Здесь принимают предметы первой необходимости для первоочередного и своевременного оказания помощи нуждающимся горожанам.

В списке есть продукты питания длительного хранения (крупы, макаронные изделия, растительное масло, консервы, сахар, соль, мука и др.), средства личной гигиены и бытовой химии, постельное белье, полотенца, бытовые электрические приборы, памперсы для детей и взрослых, мужская сезонная одежда и обувь. Отдельно отмечается, что нет востребованности в женских и детских вещах.

- Обращаем ваше внимание на то, что вещи должны быть в чистом удовлетворительном виде, подлежащие использованию (износ не более 30%), - пояснили в администрации города.

За первое полугодие 2019 год «лавкой добра» воспользовались 32 человека. Недавно на сайте «Живем на Севере» проходило голосование на эту тему и большинство горожан высказались за продолжение работы акции благотворительной помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU