2019-08-27T09:05:43+03:00
Общество

В Тарко-Сале аэропорт возобновил работу после неполадок со взлетной полосой

Проблема коснулась тюменского рейса
Анна Полякова
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В Тарко-Сале аэропорт возобновил работу после неполадок со взлетной полосой Фото: russianplanes.netВ Тарко-Сале аэропорт возобновил работу после неполадок со взлетной полосой Фото: russianplanes.net
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Аэропорт Тарко-Сале Пуровского района ЯНАО возобновил работу в обычном режиме после сбоя, который произошел накануне из-за размокания взлетно-посадочной полосы.

Воздушная гавань 26 августа не могла принять по расписанию самолет Ан-24. Рейс авиакомпании Utair отложен на двое суток из-за состояния взлетно-посадочной полосы в Тарко-Сале. По предварительной информации, самолет вылетит 28 августа в 08.35 по тюменскому времени.

Как сообщили «Комсомольской правде – Ямал» в аэропорту Тарко-Сале, грунтовая взлетно-посадочная полоса размокла после обильных дождей, поэтому временно она была не в рабочем состоянии.

- Сегодня, 27 августа, все рейсы выполняются по расписанию. Рейс на Салехард отправили по графику. Проблема коснулась только одного рейса. Вертолеты отправляются с отдельной площадки, - пояснили в аэропорту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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