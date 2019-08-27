2019-08-27T08:15:47+03:00
Общество

В Ханымее открывают этнографический парк

Показ первой экспозиции намечен на 7 сентября
Анна Полякова
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В Ханымее открывают этнографический парк Фото: puradm.ruВ Ханымее открывают этнографический парк Фото: puradm.ru
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В Ханымее Пуровского района готовится к открытию этнографический парк под открытым небом. Показ первой экспозиции намечен на 7 сентября. У всех желающих появится возможность познакомиться с жилищем, бытом, традициями и культурой северных народов.

Сейчас полным ходом продолжается обустройство этнопарка. Строят полноразмерные объекты, а различные небольшие предметы быта уже изготовлены, сообщили в администрации Пуровского района.

- В этнопарке планируется обустройство нескольких зон, где будет представлена культура ханты, ненцев и селькупов, - поделилась и.о. директора ханымейского историко-краеведческого музея Мария Кутлиахметова.

Помимо традиционного для народа ханты дома для постоянного проживания и навеса для охотничьих принадлежностей посетители этнопарка смогут увидеть традиционную печь – чувал, а также хлебную печь – нянькер, которую сооружают специалисты из Нижневартовска.

Технология лепки печи для хлеба не одно столетие передается в культуре ханты по женской линии, как и рецепт вкусного хлеба.

ИСТОЧНИК KP.RU

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