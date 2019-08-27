В «Играх героев» приняли участие 19 команд предприятий Лабытнанги

СЕГОДНЯ 08:03 2019-08-27T08:05:40+03:00

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В Лабытнанги состоялся спортивный фестиваль «Игры героев». Он объединил 19 команд от учреждений и предприятий города.

Каждой команде предстояло преодолеть 13 этапов на трассе, протяженностью более 2 км. Победила самая быстрая, сильная, выносливая и дружная команда, сообщили в администрации города.

В результате первое место завоевала команда «Динамо» из поселка Харп, на втором месте оказалась команда «Кремень», в составе которой состязались представители нескольких учреждений города. В тройку лидеров вошла команда Лабытнангского филиала многопрофильного колледжа. Вне зачета сильнейшей признана команда огнеборцев.

ИСТОЧНИК KP.RU