СЕГОДНЯ 07:35 2019-08-27T10:20:17+03:00

В Аксарке иномарка сбила на «зебре» ребенка Фото: Госавтоинспекция Ямала

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В селе Аксарка Приуральского района водитель за рулем автомобилем Hyundai совершил наезд на 10-летнего мальчика. Авария произошла 26 августа в 21.40 улице Зверева.

Как сообщили в Госавтоинпекции ЯНАО, в результате ДТП несовершеннолетний пешеход получил различные травмы.

По данным регионального ведомства, всего за прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано десять ДТП, в результате которых травмирован подросток.

С начала 2019 года на ямальских дорогах в 2842 зарегистрированных ДТП погибли 16 человек и 342 травмированы, в их числе 43 ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU