На Ямале 37 пожаров произошло из-за поджогов

СЕГОДНЯ 07:27 2019-08-27T07:29:54+03:00

Ответственность за такое деяние наступает уже в 14-летнем возрасте

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За семь месяцев на Ямале произошло 37 пожаров по причине поджога. Такие данные опубликовало ГУ МЧС России по ЯНАО на своем официальном сайте. В ведомстве пояснили, что эта цифра, возможно, небольшая, но порой такие пожары могут обернуться как материальными, так и человеческими потерями.

- Поэтому не стоит забывать об ответственности, которая предусматривается за данное преступление. Напоминаем, что за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества путём поджога предусмотрена уголовная ответственность, - говорят сотрудники ГУ МЧС России по ЯНАО.

Так, например, за поджог грозит наказание по статье 167 Уголовного кодекса Российской Федерации, которое может обернуться как крупным штрафом, так и лишением свободы на срок до пяти лет.

К ответственности за подобные деяния начинают привлекать граждан достигших 14-летнего возраста.

ИСТОЧНИК KP.RU