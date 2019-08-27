2019-08-27T07:29:54+03:00
Происшествия

На Ямале 37 пожаров произошло из-за поджогов

Ответственность за такое деяние наступает уже в 14-летнем возрасте
Анна Полякова
Поделиться:
На Ямале 37 пожаров произошло из-за поджоговНа Ямале 37 пожаров произошло из-за поджоговФото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

За семь месяцев на Ямале произошло 37 пожаров по причине поджога. Такие данные опубликовало ГУ МЧС России по ЯНАО на своем официальном сайте. В ведомстве пояснили, что эта цифра, возможно, небольшая, но порой такие пожары могут обернуться как материальными, так и человеческими потерями.

- Поэтому не стоит забывать об ответственности, которая предусматривается за данное преступление. Напоминаем, что за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества путём поджога предусмотрена уголовная ответственность, - говорят сотрудники ГУ МЧС России по ЯНАО.

Так, например, за поджог грозит наказание по статье 167 Уголовного кодекса Российской Федерации, которое может обернуться как крупным штрафом, так и лишением свободы на срок до пяти лет.

К ответственности за подобные деяния начинают привлекать граждан достигших 14-летнего возраста.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ноябрьске проходит благотворительная акция «Лавка добра»
В Тарко-Сале аэропорт возобновил работу после неполадок со взлетной полосой
В Ханымее открывают этнографический парк
В «Играх героев» приняли участие 19 команд предприятий Лабытнанги
В Аксарке иномарка сбила на «зебре» ребенка
В Салехарде ремонт дороги на улице Республики завершили раньше срока
В администрации Лабытнанги начались проверки после ЧП с жилым домом
Погода на Ямале 27 августа: температура воздуха поднимется только до +11 градусов
Осужденного ямальца обязали оплатить эвакуацию пострадавшего санавиацией
Ямальские строители сдают нормативы на золото ГТО
В детсаду Салехарда воспитанников кормили кашами с личинками бабочек
Гостиницам Ямала присвоят «звезды»
Шутки ради: салехардец выстрелил в голову приятелю во время видеосъемки
Ямал дал старт фестивалю молодёжи «Мы за мир во всём мире!» в Болгарии
Пляжники новоуренгойского «Факела» стали чемпионами России
ДТП под Ноябрьском: легковушка врезалась в эвакуатор
В Лабытнанги подвели итоги проектов «Дворик детства» и «Зависть соседа»
Аферисты, пообещав научить играть на бирже, выманили у ямальца 200 тысяч
В Тазовском завершают благоустройство спортплощадки возле хоккейного корта
В Салехарде 17-летнего ямальца судят за хранение наркотиков