2019-08-27T07:18:43+03:00
Общество

В Салехарде ремонт дороги на улице Республики завершили раньше срока

Подрядчик дает гарантию на четыре года
Анна Полякова
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В Салехарде участок дороги по улице Республики отремонтировали раньше срока Фото: департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАОВ Салехарде участок дороги по улице Республики отремонтировали раньше срока Фото: департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО
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В Салехарде в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» подрядчик ремонтировал несколько центральных дорог, среди них – улица Республики, Свердлова, Трудовая, объездная и другие, всего 8 дорог.

Работы касались не только укладки нового дорожной одежды, но и обустройства тротуаров и освещения в соответствии с действующими нормативами. Сроки по контрактам – до 31 августа, сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа. Между тем, работы по контрактам практически завершены.

- Мы уложились в установленные сроки, местами шли даже с опережением графиков. По гарантийным обязательствам срок на наши дороги составляет четыре года, - комментирует заместитель гендиректора АО «Партнер» Александр Хомутовский.

ИСТОЧНИК KP.RU

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