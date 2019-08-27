2019-08-27T06:17:13+03:00
Происшествия

В администрации Лабытнанги начались проверки после ЧП с жилым домом

Многоквартирник ночью 25 августа сошел со свай
Анна Полякова
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В администрации Лабытнанги начались проверки после ЧП с жилым домом Фото: lbt.yanao.ruВ администрации Лабытнанги начались проверки после ЧП с жилым домом Фото: lbt.yanao.ru
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После ЧП с жилым домом прокуратура Лабытнанги проводит проверку. Напомним, ночью 25 августа сошел со свай многоквартирник 1988 года постройки (10/а по улице Лесная). Это произошло из-за частичного разрушения основания дома, в котором проживало 2 семьи (7 человек).

Дом распоряжением администрации МО г.Лабытнанги от 23.01.2019 признан аварийным и подлежащим сносу, срок отселения жителей установлен до 2021 года.

В отношении управляющей компании и администрации МО г.Лабытнанги начались проверки, сообщает ведомство. По их результатам будет дана оценка действиям управляющей компании по обслуживанию и содержанию общего имущества многоквартирного дома, в том числе своевременности обследования свайного основания дома и проведению работ по его укреплению, а также установлению органом местного самоуправления необоснованно длительного срока отселения граждан из указанного дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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