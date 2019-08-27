Погода на Ямале 27 августа: температура воздуха поднимется только до +11 градусов

СЕГОДНЯ 05:03 2019-08-27T05:03:43+03:00

Во всех районах пройдут дожди

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Во вторник, 27 августа, по прогнозам метеорологов, в Салехарде днем +9 градусов, пасмурно, без осадков. Ветер северо-восточный 7 м/с.

В Ноябрьске +10 градусов, пасмурно и дождливо. Ветер северо-восточный 8 м/с.

В Новом Уренгое +11 градусов, пасмурно, небольшой дождь - во второй половине дня. Ветер северо-восточный 7 м/с.

В Надыме +11 градусов, пасмурно, в вечером начнется дождь. Ветер северно-восточный 5 м/с.

В Губкинском +10 градусов, пасмурно. Дождь, который начнется утром, будет идти весь день, к вечеру усилившись. Ветер северо-восточный 7 м/с.

В Тарко-Сале +11 градусов, пасмурно, после обеда - дождь. Северо-восточный ветер 6 м/с.

В Муравленко +9 градусов, пасмурно, сильный дождь. Северо-восточный ветер 9 м/с.

В Лабытнанги +9 градусов, пасмурно, кратковременный дождь – пройдет только утром. Ветер северо-восточный 6 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU