Погода на Ямале 27 августа: температура воздуха поднимется только до +11 градусов
Во вторник, 27 августа, по прогнозам метеорологов, в Салехарде днем +9 градусов, пасмурно, без осадков. Ветер северо-восточный 7 м/с.
В Ноябрьске +10 градусов, пасмурно и дождливо. Ветер северо-восточный 8 м/с.
В Новом Уренгое +11 градусов, пасмурно, небольшой дождь - во второй половине дня. Ветер северо-восточный 7 м/с.
В Надыме +11 градусов, пасмурно, в вечером начнется дождь. Ветер северно-восточный 5 м/с.
В Губкинском +10 градусов, пасмурно. Дождь, который начнется утром, будет идти весь день, к вечеру усилившись. Ветер северо-восточный 7 м/с.
В Тарко-Сале +11 градусов, пасмурно, после обеда - дождь. Северо-восточный ветер 6 м/с.
В Муравленко +9 градусов, пасмурно, сильный дождь. Северо-восточный ветер 9 м/с.
В Лабытнанги +9 градусов, пасмурно, кратковременный дождь – пройдет только утром. Ветер северо-восточный 6 м/с.
ИСТОЧНИК KP.RU