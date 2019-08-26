2019-08-26T16:57:29+03:00
Происшествия

Осужденного ямальца обязали оплатить эвакуацию пострадавшего санавиацией

Ему придется раскошелиться на 448 тысяч рублей
Анна Полякова
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Осужденного ямальца обязали оплатить эвакуацию пострадавшего санавиациейОсужденного ямальца обязали оплатить эвакуацию пострадавшего санавиациейФото: Ольга Крыльцова
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Суд взыскал с осужденного жителя с.Сеяха затраты на эвакуацию санитарным рейсом мужчины, пострадавшего от преступления.

Северянин признал виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Его отправили на три года в исправительную колонию общего режима.

Потерпевший санитарным бортом был доставлен в ГБУЗ «Салехардская окружная клиническая больница». Более 440 тыс. рублей расходов по проведению санитарно-эвакуационной авиации были оплачены из средств окружного бюджета. По закону возмещать их должен причинивший вред здоровью.

Тогда прокуратура Ямальского района обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании с осужденного в бюджет округа затраченных на доставление пострадавшего в медицинское учреждение денежных средств.

Накануне Ямальский районный суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме, взыскав с осужденного 448 тыс. рублей, сообщает прокуратура ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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