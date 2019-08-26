Осужденного ямальца обязали оплатить эвакуацию пострадавшего санавиацией
Суд взыскал с осужденного жителя с.Сеяха затраты на эвакуацию санитарным рейсом мужчины, пострадавшего от преступления.
Северянин признал виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Его отправили на три года в исправительную колонию общего режима.
Потерпевший санитарным бортом был доставлен в ГБУЗ «Салехардская окружная клиническая больница». Более 440 тыс. рублей расходов по проведению санитарно-эвакуационной авиации были оплачены из средств окружного бюджета. По закону возмещать их должен причинивший вред здоровью.
Тогда прокуратура Ямальского района обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании с осужденного в бюджет округа затраченных на доставление пострадавшего в медицинское учреждение денежных средств.
Накануне Ямальский районный суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме, взыскав с осужденного 448 тыс. рублей, сообщает прокуратура ЯНАО.
ИСТОЧНИК KP.RU