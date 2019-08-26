2019-08-26T16:04:34+03:00
Общество

Ямальские строители сдают нормативы на золото ГТО

Возглавил команду замгубернатора Андрей Воронов
Анна Полякова
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Ямальские строители сдают нормативы на золото ГТО Фото: yanao.ruЯмальские строители сдают нормативы на золото ГТО Фото: yanao.ru
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Команда представителей строительной отрасли округа показала свою спортивную подготовку на лыжной базе Центра физической культуры и спорта в Салехарде.

Сдавать один из нормативов ГТО – туристическую тропу – пришли работники Фонда жилищного строительства ЯНАО, дирекции капитального строительства и инвестиций ЯНАО, службы государственного строительного надзора ЯНАО. Возглавил команду заместитель губернатора округа по строительству Андрей Воронов.

- Сдавать нормативы по одиночке не интересно. А когда на старт выходит большая часть тех, с кем ты работаешь, ты начинаешь открывать для себя с новой стороны коллег из соседнего отдела, начинаешь перенимать их опыт по сдаче нормативов, - отметил Андрей Воронов.

Для работников Фонда жилищного строительства ЯНАО поход с проверкой туристических навыков стал одной из возможностей оценить свой потенциал и потенциал команды, с которой они работают.

В этом году на сдачу норм ГТО вышел каждый второй сотрудник Фонда жилищного строительства, достижения пятерых из них уже отмечены золотыми значками ГТО, сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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