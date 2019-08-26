В детсаду Салехарда воспитанников кормили кашами с личинками бабочек

СЕГОДНЯ 15:44 2019-08-26T15:58:32+03:00

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В детсаду Салехарда №5 «Рябинка» специалисты Россельхознадзора выявили подозрительную крупу.

Во время проверки в учреждении обнаружили более 51 килограмма различных круп, большая часть из которых оказалась просроченной. В списке оказались пшено, горох, рис, гречка, хлопья овсяные, кукурузная, пшеничная, манная, перловая, сообщили в управлении ведомства по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО.

При этом в кукурузной крупе были найдены личинки амбарной огневки. Это семейство бабочек, которые являются вредителями продовольственных запасов, семян, фуража. Причём наибольший вред наносят очень прожорливые личинки насекомого. Бабочка откладывает яйца общим количеством более 100 штук.

В результате крупа кукурузная в количестве 4 кг была уничтожена должностными лицами детского сада путём сжигания. По фактам выявленных нарушений виновные лица будут привлечены к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU