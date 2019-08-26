Гостиницам Ямала присвоят «звезды»

СЕГОДНЯ 14:55 2019-08-26T14:57:19+03:00

Каждое заведение должно подтвердить своё право работать в сфере гостеприимства

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Гостиницы Ямала готовятся к обязательной классификации. Владельцам и управляющим отелей рассказали о предстоящем определении категорий размещения. Таковы требования федерального закона №16-ФЗ от 5 февраля 2018 года, которым внесены изменения в закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации». Согласно ему каждое заведение должно подтвердить своё право работать в сфере гостеприимства.

Салехард и Лабытнанги – основные города, с которых туристы начинают своё знакомство с Ямалом. Классификация будет проводиться аккредитованной организацией, а по её результатам выдаваться свидетельство о присвоении определённой категории. С 1 по 3 сентября комиссия будет работать в гостиницах Салехарда, с 11 сентября – в Лабытнанги.

Гостиницы будут классифицироваться по шести категориям: «пять звёзд», «четыре звезды», «три звезды», «две звезды», «одна звезда» и «без звезд» – в зависимости от уровня предоставляемых услуг.

Новые нормы, как разъясняют специалисты, вводятся для того, чтобы путешествующие по стране туристы могли быть уверены в том, какой уровень сервиса они получат.

Введение обязательной классификации гостиниц будет способствовать увеличению туристского потока и развитию внутреннего и въездного туризма за счёт повышения конкурентоспособности гостиничных услуг и привлекательности гостиниц, отметили в правительстве ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU