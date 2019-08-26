Гостиницам Ямала присвоят «звезды»
Гостиницы Ямала готовятся к обязательной классификации. Владельцам и управляющим отелей рассказали о предстоящем определении категорий размещения. Таковы требования федерального закона №16-ФЗ от 5 февраля 2018 года, которым внесены изменения в закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации». Согласно ему каждое заведение должно подтвердить своё право работать в сфере гостеприимства.
Салехард и Лабытнанги – основные города, с которых туристы начинают своё знакомство с Ямалом. Классификация будет проводиться аккредитованной организацией, а по её результатам выдаваться свидетельство о присвоении определённой категории. С 1 по 3 сентября комиссия будет работать в гостиницах Салехарда, с 11 сентября – в Лабытнанги.
Гостиницы будут классифицироваться по шести категориям: «пять звёзд», «четыре звезды», «три звезды», «две звезды», «одна звезда» и «без звезд» – в зависимости от уровня предоставляемых услуг.
Новые нормы, как разъясняют специалисты, вводятся для того, чтобы путешествующие по стране туристы могли быть уверены в том, какой уровень сервиса они получат.
Введение обязательной классификации гостиниц будет способствовать увеличению туристского потока и развитию внутреннего и въездного туризма за счёт повышения конкурентоспособности гостиничных услуг и привлекательности гостиниц, отметили в правительстве ЯНАО.
ИСТОЧНИК KP.RU