2019-08-26T14:17:08+03:00
Происшествия

Шутки ради: салехардец выстрелил в голову приятелю во время видеосъемки

Возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности
Анна Полякова
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Шутки ради: салехардец выстрелил в голову приятелю во время видеосъемки Фото: pixabay.comШутки ради: салехардец выстрелил в голову приятелю во время видеосъемки Фото: pixabay.com
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В Салехарде во время дружеских посиделок произошло несчастье - один молодой мужчина выстрел в голову другому. В происшествии разбираются правоохранители, устанавливая все обстоятельства произошедшего.

По предварительным данным, это случилось в субботу, 24 августа. Нетрезвые ямальцы решили попозировать перед камерой с заряженным охотничьим ружьем. В какой-то момент раздался выстрел. Пуля попала в голову. Пострадавшего экстренно госпитализировали в Салехардскую больницу. Сейчас раненый в тяжелом состоянии под присмотром врачей.

Между тем, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». С подозреваемого взяли подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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