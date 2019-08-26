СЕГОДНЯ 13:56 2019-08-26T14:01:10+03:00

Ямал дал старт фестивалю молодёжи «Мы за мир во всём мире!» в Болгарии Фото: yanao.ru

Юношей и девушек из 21 страны объединяет любовь к русской культуре и языку

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В Болгарии открылся XI международный форум-фестиваль молодёжи «Мы за мир во всём мире!». На уникальном ямальском проекте встретились 205 юношей и девушек из 21 страны и 23 регионов России.

Всех участников объединяет любовь к русской культуре и языку. На протяжении пяти дней ребята будут заняты поисками новых форм построения международных коммуникаций и универсальной «формулы успеха».

Форум-фестиваль приурочен к 150-летию периодической таблицы химических элементов Дмитрия Менделеева. Все образовательные площадки названы разными элементами из таблицы. Например, площадка «Элементарные частицы России» посвящена знакомству с нашей страной через историю, язык, религии, мультикультурализм, традиции и обычаи народов, современные реалии.

В первый же день молодые люди приступили к работе в командах, познакомились с городом и экспертами образовательных площадок, выбрали «лаборатории», которые будут работать по трём направлениям:

За новостями форума-фестиваля «Мы за мир во всём мире!» можно следить на официальном сайте проекта, в социальных сетях ВКонтакте и Instagram.

ИСТОЧНИК KP.RU