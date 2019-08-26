Пляжники новоуренгойского «Факела» стали чемпионами России

СЕГОДНЯ 13:41 2019-08-26T13:43:31+03:00

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Новоуренгойский волейбольный клуб «Факел» второй год подряд побеждает в первенстве России по пляжному волейболу. В Анапе дуэт Вячеслав Красильников и Олег Стояновский в финальном матче смогли сломить сопротивление вице-чемпионом Европы Семёнова и Лешукова и стать сильнейшими в стране.

Многие ждали встречи этих дуэтов. Как-никак чемпионы мира против вице-чемпионов Европы. И вывеска не подвела – матч действительно получился очень зрелищным.

Результат игры ВК «Факел» (Красильников/Стояновский) — ВК «Подмосковье» (Семенов/Лешуков) — 2:0 (22:20, 21:13), сообщили сообщает департамент по физической культуре и спорту ЯНАО.

Напомним, что в 2018 году чемпионами России также становились игроки «Факела»: Вячеслав Красильников и Никита Лямин. Любопытно, что Олег Стояновский стал уже трёхкратным чемпионом России, ранее он дважды выигрывал этот титул в паре с Артёмом Яртузкиным (2015 и 2017).

ИСТОЧНИК KP.RU