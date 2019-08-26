2019-08-26T13:43:31+03:00
Спорт

Пляжники новоуренгойского «Факела» стали чемпионами России

Матч получился очень зрелищным
Анна Полякова
Поделиться:
Пляжники новоуренгойского «Факела» стали чемпионами России Фото: yamal-sport.yanao.ruПляжники новоуренгойского «Факела» стали чемпионами России Фото: yamal-sport.yanao.ru
Изменить размер текста:

Новоуренгойский волейбольный клуб «Факел» второй год подряд побеждает в первенстве России по пляжному волейболу. В Анапе дуэт Вячеслав Красильников и Олег Стояновский в финальном матче смогли сломить сопротивление вице-чемпионом Европы Семёнова и Лешукова и стать сильнейшими в стране.

Многие ждали встречи этих дуэтов. Как-никак чемпионы мира против вице-чемпионов Европы. И вывеска не подвела – матч действительно получился очень зрелищным.

Результат игры ВК «Факел» (Красильников/Стояновский) — ВК «Подмосковье» (Семенов/Лешуков) — 2:0 (22:20, 21:13), сообщили сообщает департамент по физической культуре и спорту ЯНАО.

Напомним, что в 2018 году чемпионами России также становились игроки «Факела»: Вячеслав Красильников и Никита Лямин. Любопытно, что Олег Стояновский стал уже трёхкратным чемпионом России, ранее он дважды выигрывал этот титул в паре с Артёмом Яртузкиным (2015 и 2017).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Гостиницам Ямала присвоят «звезды»
Шутки ради: салехардец выстрелил в голову приятелю во время видеосъемки
Ямал дал старт фестивалю молодёжи «Мы за мир во всём мире!» в Болгарии
ДТП под Ноябрьском: легковушка врезалась в эвакуатор
В Лабытнанги подвели итоги проектов «Дворик детства» и «Зависть соседа»
Аферисты, пообещав научить играть на бирже, выманили у ямальца 200 тысяч
В Тазовском завершают благоустройство спортплощадки возле хоккейного корта
В Салехарде 17-летнего ямальца судят за хранение наркотиков
В Лабытнанги жильцам дома, сошедшего со свай, помогают с переездом
Три новых мурала украсили фасады многоэтажек в Салехарде
Тарко-Сале готовится отметить День города
Рецидивист из Салехарда признался в угоне автомобиля
Долгожданный мост через Пур готов уже на треть
Глава Ямала на фестивале «Таврида-АРТ» рассказал о создании арт-резиденций
«М.Видео» стал ближе для салехардцев
В Лабытнанги съехал со свай дом маневренного фонда
На Ямале три недели ищут пропавшего в Надыме мужчину со шрамом на лице
Погода на Ямале 26 августа: повсеместно пройдут дожди
В одном из микрорайонов Салехарда появилась новая спортивная площадка
Ямальские таланты поддержали грантами
В парке Тарко-Сале установлены камеры видеонаблюдения
Пенсионерка из Салехарда заплатила сумасшедший налог ради получения компенсации
Погода на Ямале 25 августа: к дождям добавился сильный ветер
Стальной характер показали ямальские строители на экстремальном забеге в Тюмени
В Салехарде у художников во время ужина украли краску
Ямальцев приглашают на диспансеризацию по вечерам и в субботу
Жителей Губкинского в полдень ждут на празднование Дня флага
Погода на Ямале 24 августа: похолодание и сильный ветер