ДТП под Ноябрьском: легковушка врезалась в эвакуатор

СЕГОДНЯ 13:26 2019-08-26T13:26:19+03:00

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На 21 км автодороги «Подъезд к городу Ноябрьск» ночью 26 августа случилось ДТП. Как сообщили в Госавтоинспекции по ЯНАО, около 01 часа 10 минут автомобиль ВАЗ 21102 столкнулся с эвакуатором.

По предварительным данным, водитель легковушки не выбрал безопасную скорость движения, не учел особенности конструкции транспортного средства, его габаритные размеры. В результате ДТП автомобили получили механические повреждения. На место происшествия выезжала бригада скорой помощи. Пассажир автомобиля ВАЗ 21102 был осмотрен врачами и оставлен на месте ДТП, поскольку от госпитализации отказался. Лечение не назначалось. По фактам ДТП сотрудниками Госавтоинспекции проводится административное расследование, по результатам проверки будет принято процессуальное решение. По данным регионального ведомства, за прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 4 ДТП, пострадали в которых лишь машины. С начала 2019 года на ямальских дорогах в 2831 зарегистрированном ДТП погибли 16 человек и 341 травмированы, в их числе 42 ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU