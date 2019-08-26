2019-08-26T13:26:19+03:00
Происшествия

ДТП под Ноябрьском: легковушка врезалась в эвакуатор

Пассажир разбитой машины от госпитализации отказался
Анна Полякова
Поделиться:
ДТП под Ноябрьском: легковушка врезалась в эвакуатор Фото: ГИБДД по ЯНАОДТП под Ноябрьском: легковушка врезалась в эвакуатор Фото: ГИБДД по ЯНАО
Изменить размер текста:

На 21 км автодороги «Подъезд к городу Ноябрьск» ночью 26 августа случилось ДТП. Как сообщили в Госавтоинспекции по ЯНАО, около 01 часа 10 минут автомобиль ВАЗ 21102 столкнулся с эвакуатором.

По предварительным данным, водитель легковушки не выбрал безопасную скорость движения, не учел особенности конструкции транспортного средства, его габаритные размеры. В результате ДТП автомобили получили механические повреждения. На место происшествия выезжала бригада скорой помощи. Пассажир автомобиля ВАЗ 21102 был осмотрен врачами и оставлен на месте ДТП, поскольку от госпитализации отказался. Лечение не назначалось. По фактам ДТП сотрудниками Госавтоинспекции проводится административное расследование, по результатам проверки будет принято процессуальное решение. По данным регионального ведомства, за прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 4 ДТП, пострадали в которых лишь машины. С начала 2019 года на ямальских дорогах в 2831 зарегистрированном ДТП погибли 16 человек и 341 травмированы, в их числе 42 ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Гостиницам Ямала присвоят «звезды»
Шутки ради: салехардец выстрелил в голову приятелю во время видеосъемки
Ямал дал старт фестивалю молодёжи «Мы за мир во всём мире!» в Болгарии
Пляжники новоуренгойского «Факела» стали чемпионами России
В Лабытнанги подвели итоги проектов «Дворик детства» и «Зависть соседа»
Аферисты, пообещав научить играть на бирже, выманили у ямальца 200 тысяч
В Тазовском завершают благоустройство спортплощадки возле хоккейного корта
В Салехарде 17-летнего ямальца судят за хранение наркотиков
В Лабытнанги жильцам дома, сошедшего со свай, помогают с переездом
Три новых мурала украсили фасады многоэтажек в Салехарде
Тарко-Сале готовится отметить День города
Рецидивист из Салехарда признался в угоне автомобиля
Долгожданный мост через Пур готов уже на треть
Глава Ямала на фестивале «Таврида-АРТ» рассказал о создании арт-резиденций
«М.Видео» стал ближе для салехардцев
В Лабытнанги съехал со свай дом маневренного фонда
На Ямале три недели ищут пропавшего в Надыме мужчину со шрамом на лице
Погода на Ямале 26 августа: повсеместно пройдут дожди
В одном из микрорайонов Салехарда появилась новая спортивная площадка
Ямальские таланты поддержали грантами
В парке Тарко-Сале установлены камеры видеонаблюдения
Пенсионерка из Салехарда заплатила сумасшедший налог ради получения компенсации
Погода на Ямале 25 августа: к дождям добавился сильный ветер
Стальной характер показали ямальские строители на экстремальном забеге в Тюмени
В Салехарде у художников во время ужина украли краску
Ямальцев приглашают на диспансеризацию по вечерам и в субботу
Жителей Губкинского в полдень ждут на празднование Дня флага
Погода на Ямале 24 августа: похолодание и сильный ветер