В Лабытнанги подвели итоги проектов «Дворик детства» и «Зависть соседа»

СЕГОДНЯ 12:57 2019-08-26T13:05:38+03:00

Оба воплотились в жизнь в микрорайоне Обской

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В Лабытнанги в рамках инициативного бюджетирования завершилась реализация проектов «Дворик детства» и «Зависть соседа». Оба воплотились в жизнь в микрорайоне Обской .

В пятницу сбылась мечта о своей детской игровой площадке у жителей дома № 9 в пер. Уральский. Открытие получилось ярким, веселым – настоящий праздник устроили для ребят волонтеры отряда «Добродел». Инициатором проекта «Дворик детства» стал Андрею Остякову.

Тем временем, уютная беседка станет местом отдыха и встреч жильцов дома № 10 по ул. Полярная. Так реализован проект инициативного бюджетирования «Зависть соседа», автором которого стал Игоря Воробьева. Теперь совместные вечера отдыха наполнятся теплом, отмечают в администрации города.

На территории детского сада «Сказка» реализуется самый масштабный проект инициативного бюджетирования. Работы по монтажу новой игровой площадки на стадии завершения. Инициатива создания на территории дошкольного учреждения современных тематических детских площадок принадлежит педагогам. Идея воплотилась в проект инициативного бюджетирования «Сказка: вторая волна освоения», который получил в этом году финансовую поддержку за счет средств местного бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU