2019-08-26T12:53:06+03:00
Происшествия

Аферисты, пообещав научить играть на бирже, выманили у ямальца 200 тысяч

Доверчивый ноябрянин называл данные банковской карты и коды, поступившие на телефон
Анна Полякова
Поделиться:
Аферисты, пообещав научить играть на бирже, выманили у ямальца 200 тысячАферисты, пообещав научить играть на бирже, выманили у ямальца 200 тысячФото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

В Ноябрьске возбудили уголовное дело о мошенничестве. Жертвой обмана стал мужчина, который позже, 19 августа, обратился в полицию с заявлением о краже с банковской карты более 216 000 рублей.

Полицейские установили, что до этого ему позвонил неизвестный и представился трейдером одной из компаний. Незнакомец предложил играть на бирже. Согласившись на данное предложение, мужчина зарегистрировался на сайте фирмы и внес первоначальный платеж в сумме 10 тысяч рублей на счет, который продиктовал позвонивший.

Далее на протяжении нескольких дней ноябрянин обучался игре на бирже и вносил денежные средства, называя при этом данные банковской карты и коды, поступившие на телефон в виде смс-сообщений. В результате с его банковской карты и ушли деньги, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Полиция напоминает просит ни в коем случае не сообщать по телефону неизвестным, действующим под различными предлогами, номера своих банковских карт, пароли, cvv-коды и другую конфиденциальную информацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Гостиницам Ямала присвоят «звезды»
Шутки ради: салехардец выстрелил в голову приятелю во время видеосъемки
Ямал дал старт фестивалю молодёжи «Мы за мир во всём мире!» в Болгарии
Пляжники новоуренгойского «Факела» стали чемпионами России
ДТП под Ноябрьском: легковушка врезалась в эвакуатор
В Лабытнанги подвели итоги проектов «Дворик детства» и «Зависть соседа»
В Тазовском завершают благоустройство спортплощадки возле хоккейного корта
В Салехарде 17-летнего ямальца судят за хранение наркотиков
В Лабытнанги жильцам дома, сошедшего со свай, помогают с переездом
Три новых мурала украсили фасады многоэтажек в Салехарде
Тарко-Сале готовится отметить День города
Рецидивист из Салехарда признался в угоне автомобиля
Долгожданный мост через Пур готов уже на треть
Глава Ямала на фестивале «Таврида-АРТ» рассказал о создании арт-резиденций
«М.Видео» стал ближе для салехардцев
В Лабытнанги съехал со свай дом маневренного фонда
На Ямале три недели ищут пропавшего в Надыме мужчину со шрамом на лице
Погода на Ямале 26 августа: повсеместно пройдут дожди
В одном из микрорайонов Салехарда появилась новая спортивная площадка
Ямальские таланты поддержали грантами
В парке Тарко-Сале установлены камеры видеонаблюдения
Пенсионерка из Салехарда заплатила сумасшедший налог ради получения компенсации
Погода на Ямале 25 августа: к дождям добавился сильный ветер
Стальной характер показали ямальские строители на экстремальном забеге в Тюмени
В Салехарде у художников во время ужина украли краску
Ямальцев приглашают на диспансеризацию по вечерам и в субботу
Жителей Губкинского в полдень ждут на празднование Дня флага
Погода на Ямале 24 августа: похолодание и сильный ветер