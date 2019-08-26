Аферисты, пообещав научить играть на бирже, выманили у ямальца 200 тысяч

СЕГОДНЯ 12:45 2019-08-26T12:53:06+03:00

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В Ноябрьске возбудили уголовное дело о мошенничестве. Жертвой обмана стал мужчина, который позже, 19 августа, обратился в полицию с заявлением о краже с банковской карты более 216 000 рублей.

Полицейские установили, что до этого ему позвонил неизвестный и представился трейдером одной из компаний. Незнакомец предложил играть на бирже. Согласившись на данное предложение, мужчина зарегистрировался на сайте фирмы и внес первоначальный платеж в сумме 10 тысяч рублей на счет, который продиктовал позвонивший.

Далее на протяжении нескольких дней ноябрянин обучался игре на бирже и вносил денежные средства, называя при этом данные банковской карты и коды, поступившие на телефон в виде смс-сообщений. В результате с его банковской карты и ушли деньги, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Полиция напоминает просит ни в коем случае не сообщать по телефону неизвестным, действующим под различными предлогами, номера своих банковских карт, пароли, cvv-коды и другую конфиденциальную информацию.

ИСТОЧНИК KP.RU