2019-08-26T12:23:49+03:00
Общество

В Тазовском завершают благоустройство спортплощадки возле хоккейного корта

До 31 августа объект сдадут в эксплуатацию
Анна Полякова
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В Тазовском завершают благоустройство спортплощадки возле хоккейного корта Фото: tasu.ruВ Тазовском завершают благоустройство спортплощадки возле хоккейного корта Фото: tasu.ru
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У жителей Тазовского скоро появится новое место отдыха. В райцентре завершают работы по благоустройству еще одной территории.

Работы по благоустройству прилегающей территории к открытому хоккейному корту по улице Калинина близятся к финалу. Сейчас строители укладывают покрытие: бесшовное антискользящеем - на спортивную площадку, цветную тротуарную плитку - на прогулочную зону, брусчатку - на тротуары и пешеходные дорожки.

В это же время другая бригада рабочих обустраивает места будущих автомобильных парковок дорожными плитами. Из предстоящих работ – монтаж уличного освещения, установка малых архитектурных форм, детских горок и спортивного оборудования.

Все работы выполняются в назначенные сроки, сообщили в администрации Тазовского района. До 31 августа 2019 года объект будет сдан в эксплуатацию.

Напомним, что идея благоустройства открытого хоккейного корта принадлежит жителям районного центра. Она реализуется в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

ИСТОЧНИК KP.RU

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