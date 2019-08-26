В Тазовском завершают благоустройство спортплощадки возле хоккейного корта
У жителей Тазовского скоро появится новое место отдыха. В райцентре завершают работы по благоустройству еще одной территории.
Работы по благоустройству прилегающей территории к открытому хоккейному корту по улице Калинина близятся к финалу. Сейчас строители укладывают покрытие: бесшовное антискользящеем - на спортивную площадку, цветную тротуарную плитку - на прогулочную зону, брусчатку - на тротуары и пешеходные дорожки.
В это же время другая бригада рабочих обустраивает места будущих автомобильных парковок дорожными плитами. Из предстоящих работ – монтаж уличного освещения, установка малых архитектурных форм, детских горок и спортивного оборудования.
Все работы выполняются в назначенные сроки, сообщили в администрации Тазовского района. До 31 августа 2019 года объект будет сдан в эксплуатацию.
Напомним, что идея благоустройства открытого хоккейного корта принадлежит жителям районного центра. Она реализуется в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
ИСТОЧНИК KP.RU