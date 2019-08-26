В Салехарде 17-летнего ямальца судят за хранение наркотиков
Его задержали с пакетиками зелья
В Салехарде 17-летнего ямальца судят за хранение наркотиковФото: Ольга Крыльцова
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В Салехарде перед судом предстанет 17-летний юноша, обвиняемый в незаконном приобретении и хранении наркотиков.
Его задержали вечером 13 июня 2019 года, когда он незаконно приобрел зелье в крупном размере, достав из тайника. Наркотики, расфасованные в пакеты, обнаружили у него при личном досмотре.
В ходе предварительного следствия юноша признал свою вину и активно сотрудничал со следствием. Теперь его судьбу решит суд, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением ушло для рассмотрения по существу, сообщили в СУ СКР по ЯНАО.
ИСТОЧНИК KP.RU