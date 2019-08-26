В Лабытнанги жильцам дома, сошедшего со свай, помогают с переездом

СЕГОДНЯ 10:57 2019-08-26T11:03:25+03:00

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После ЧП с домом 10/а по улице Лесная в Лабытнанги глава администрации города Марина Трескова 25 августа провела личный прием жильцов. Напомним, в доме маневренного фонда ночью произошла потеря несущей способности конструкций основания здания.

Выяснялось, какая помощь еще необходима каждой семье, даны разъяснения по вопросам участия в действующих жилищных программах для решения семьями жилищных вопросов, сообщили в мэрии.

В этот же день градоначальница провела внеплановое заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. Принято решение о выделении средств из резервного фонда для оказания помощи семьям в связи с переездом. Семьям оказана помощь в перевозке вещей.

Дом маневренного фонда готовился к сносу в 2019 году. Несмотря на то, что в нем имеется 16 квартир, по факту по договорам коммерческого найма проживали две семьи - 7 человек, из них 4 детей.

Маневренный фонд - временное жилье, предоставляется гражданам на время, до решения ими своих жилищных вопросов. На прошлой неделе одна семья получила ключи для переселения и готовилась к переезду в другой дом. Вторая семья разместилась у родственников, предложена квартира на условиях коммерческого найма для временного проживания.

ИСТОЧНИК KP.RU