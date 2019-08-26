2019-08-26T11:03:25+03:00
Общество

В Лабытнанги жильцам дома, сошедшего со свай, помогают с переездом

Здание чуть не рухнуло ночью 25 августа
Анна Полякова
Поделиться:
В Лабытнанги жильцам дома, сошедшего со свай, помогают с переездом Фото: Администрация города ЛабытнангиВ Лабытнанги жильцам дома, сошедшего со свай, помогают с переездом Фото: Администрация города Лабытнанги
Изменить размер текста:

После ЧП с домом 10/а по улице Лесная в Лабытнанги глава администрации города Марина Трескова 25 августа провела личный прием жильцов. Напомним, в доме маневренного фонда ночью произошла потеря несущей способности конструкций основания здания.

Выяснялось, какая помощь еще необходима каждой семье, даны разъяснения по вопросам участия в действующих жилищных программах для решения семьями жилищных вопросов, сообщили в мэрии.

В этот же день градоначальница провела внеплановое заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. Принято решение о выделении средств из резервного фонда для оказания помощи семьям в связи с переездом. Семьям оказана помощь в перевозке вещей.

Дом маневренного фонда готовился к сносу в 2019 году. Несмотря на то, что в нем имеется 16 квартир, по факту по договорам коммерческого найма проживали две семьи - 7 человек, из них 4 детей.

Маневренный фонд - временное жилье, предоставляется гражданам на время, до решения ими своих жилищных вопросов. На прошлой неделе одна семья получила ключи для переселения и готовилась к переезду в другой дом. Вторая семья разместилась у родственников, предложена квартира на условиях коммерческого найма для временного проживания.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Гостиницам Ямала присвоят «звезды»
Шутки ради: салехардец выстрелил в голову приятелю во время видеосъемки
Ямал дал старт фестивалю молодёжи «Мы за мир во всём мире!» в Болгарии
Пляжники новоуренгойского «Факела» стали чемпионами России
ДТП под Ноябрьском: легковушка врезалась в эвакуатор
В Лабытнанги подвели итоги проектов «Дворик детства» и «Зависть соседа»
Аферисты, пообещав научить играть на бирже, выманили у ямальца 200 тысяч
В Тазовском завершают благоустройство спортплощадки возле хоккейного корта
В Салехарде 17-летнего ямальца судят за хранение наркотиков
Три новых мурала украсили фасады многоэтажек в Салехарде
Тарко-Сале готовится отметить День города
Рецидивист из Салехарда признался в угоне автомобиля
Долгожданный мост через Пур готов уже на треть
Глава Ямала на фестивале «Таврида-АРТ» рассказал о создании арт-резиденций
«М.Видео» стал ближе для салехардцев
В Лабытнанги съехал со свай дом маневренного фонда
На Ямале три недели ищут пропавшего в Надыме мужчину со шрамом на лице
Погода на Ямале 26 августа: повсеместно пройдут дожди
В одном из микрорайонов Салехарда появилась новая спортивная площадка
Ямальские таланты поддержали грантами
В парке Тарко-Сале установлены камеры видеонаблюдения
Пенсионерка из Салехарда заплатила сумасшедший налог ради получения компенсации
Погода на Ямале 25 августа: к дождям добавился сильный ветер
Стальной характер показали ямальские строители на экстремальном забеге в Тюмени
В Салехарде у художников во время ужина украли краску
Ямальцев приглашают на диспансеризацию по вечерам и в субботу
Жителей Губкинского в полдень ждут на празднование Дня флага
Погода на Ямале 24 августа: похолодание и сильный ветер