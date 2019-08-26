2019-08-26T10:40:36+03:00
Общество

Три новых мурала украсили фасады многоэтажек в Салехарде

Художникам понравилась уютная обстановка ямальской столицы
Анна Полякова
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Три новых мурала украсили фасады многоэтажек в Салехарде Фото: salekhard.orgТри новых мурала украсили фасады многоэтажек в Салехарде Фото: salekhard.org
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В Салехарде подвели итоги фестиваля граффити «Культурная оборона», который за семь лет уже прижился в окружной столице. Глава администрации Иван Кононенко, открывая первый фестиваль, озвучил идею – разукрашивать фасады зданий, чтобы избавиться от серости и привнести в город больше красок, которые так необходимы жителям Ямала.

Открытая галерея нравится всем горожанам, ведь это не только красиво, но и великолепная возможность познакомиться с авторскими работами именитых мастеров стрит-арта, известных во всем мире.

Художникам понравилась уютная обстановка ямальской столицы Фото: salekhard.org

Художникам понравилась уютная обстановка ямальской столицы Фото: salekhard.org

Многие из уличных художников, приезжающих на фестиваль, являются постоянными участниками различных мероприятий мирового масштаба. Например, Иван Пчелин из Екатеринбурга создал свой шедевр под названием «Северное сияние» на фасаде жилого дома на улице Арктическая, 12 за три дня. Как рассказал художник, основной трудностью стало создание цветовых переходов.

- Нам нравится работать в Салехарде, очень уютная обстановка, доброжелательные люди. Надеюсь, мои полотна будут радовать Салехардцев, - отметил художник.

В Салехарде еще много не расписанных стен, поэтому есть уверенность, что фестиваль будет проходить ежегодно, радуя жителей и гостей окружной столицы новыми шедеврами современного уличного искусства – граффити, отметили в администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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