2019-08-26T10:28:58+03:00
Общество

Тарко-Сале готовится отметить День города

Праздник состоится 31 августа
Анна Полякова
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Тарко-Сале готовится отметить День города Фото: группа "Тарко-Сале" vk.comТарко-Сале готовится отметить День города Фото: группа "Тарко-Сале" vk.com
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Жители Тарко-Сале готовятся отпраздновать 86-ую годовщину со дня образования города. Праздник состоится 31 августа.

На встрече с предпринимательским сообществом обсудили вопросы подготовки и проведения выездной торговли в день проведения праздничных мероприятий. Торговые палатки буду оформлены в едином стиле с указанием логотипов торговых предприятий, их украсят праздничной атрибутикой.

Предпринимателям напомнили также о необходимости соблюдения санитарных норм и правил, о наличии специального инвентаря при оказании услуг общественного питания, урн для хранения и сбора мусора.

День города таркосалинцы отметят концертами, спортивными состязаниями, фестивалями, мастер-классами и конкурсами. Для детей организуют работу игровых площадок на площади КСК и возле детсада «Радуга», детская игровая зона (с батутом, аквагримом, «библиоскамейкой», программой «Киндер сюрприз» и веселыми стартами) будет открыта и на набережной Саргина, сообщили в администрации Пуровского района. Красивым и ярким завершением праздника станет традиционный фейерверк.

ИСТОЧНИК KP.RU

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