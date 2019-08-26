СЕГОДНЯ 09:57 2019-08-26T10:00:45+03:00

Рецидивист из Салехарда признался в угоне автомобиля Фото: Ольга Крыльцова

Его отправили на 2 года и 3 месяца в исправительную колонию строго режима

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В Салехарде 23-летнему рецидивисту зачитали приговор за угон автомобиля. О происшествии стало известно 6 мая, когда в дежурную часть обратился мужчина с заявлением. Он просил привлечь к уголовной ответственности угонщика служебного автомобиля, принадлежащего администрации города.

По подозрению был задержан неоднократно судимый молодой человек, который признался, что совершил угон автомобиля.

Его судили по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон)», сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Судья Салехардского городского суда признал обвиняемого виновным в совершенном преступлении и назначил ему наказание в виде 2 лет и 3 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строго режима.

ИСТОЧНИК KP.RU