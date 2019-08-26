2019-08-26T10:00:45+03:00
Происшествия

Рецидивист из Салехарда признался в угоне автомобиля

Его отправили на 2 года и 3 месяца в исправительную колонию строго режима
Анна Полякова
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Рецидивист из Салехарда признался в угоне автомобиляРецидивист из Салехарда признался в угоне автомобиляФото: Ольга Крыльцова
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В Салехарде 23-летнему рецидивисту зачитали приговор за угон автомобиля. О происшествии стало известно 6 мая, когда в дежурную часть обратился мужчина с заявлением. Он просил привлечь к уголовной ответственности угонщика служебного автомобиля, принадлежащего администрации города.

По подозрению был задержан неоднократно судимый молодой человек, который признался, что совершил угон автомобиля.

Его судили по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон)», сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Судья Салехардского городского суда признал обвиняемого виновным в совершенном преступлении и назначил ему наказание в виде 2 лет и 3 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строго режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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