СЕГОДНЯ 09:27 2019-08-26T09:30:58+03:00

Долгожданный мост через Пур готов уже на треть Фото: puradm.ru

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В районе Уренгоя продолжается активное строительство моста через реку Пур. Работы на объекте идут круглосуточно. Впервые в истории дорожного хозяйства автономного округа такой крупный проект будет реализован на условиях концессии. Завершить объект планируют уже в конце 2020 года.

Завершено почти 30% процентов всех объёмов. Из одиннадцати опор три построены, на пяти идут работы.

В строительстве моста задействовано десятки единиц техники, более 300 человек. Как отметил генеральный директор АО «Мостострой-11» Николай Руссу, очень квалифицированный персонал работает на объекте.

Для возведения пролётных металлических строений приедут дополнительные бригады. Как отмечают монтажники, работа у них сложная: высота сооружений составляет 10 – 18 метров, поэтому работают исключительно со страховкой. Монтажники уже установили монолитное тело на пятой и шестой русловых опорах, а на седьмой, восьмой и девятой пока выполнили только свайные основания, сообщили в администрации Пуровского района.

ИСТОЧНИК KP.RU