Долгожданный мост через Пур готов уже на треть
В районе Уренгоя продолжается активное строительство моста через реку Пур. Работы на объекте идут круглосуточно. Впервые в истории дорожного хозяйства автономного округа такой крупный проект будет реализован на условиях концессии. Завершить объект планируют уже в конце 2020 года.
Завершено почти 30% процентов всех объёмов. Из одиннадцати опор три построены, на пяти идут работы.
В строительстве моста задействовано десятки единиц техники, более 300 человек. Как отметил генеральный директор АО «Мостострой-11» Николай Руссу, очень квалифицированный персонал работает на объекте.
Для возведения пролётных металлических строений приедут дополнительные бригады. Как отмечают монтажники, работа у них сложная: высота сооружений составляет 10 – 18 метров, поэтому работают исключительно со страховкой. Монтажники уже установили монолитное тело на пятой и шестой русловых опорах, а на седьмой, восьмой и девятой пока выполнили только свайные основания, сообщили в администрации Пуровского района.
ИСТОЧНИК KP.RU