Глава Ямала на фестивале «Таврида-АРТ» рассказал о создании арт-резиденций

СЕГОДНЯ 08:27 2019-08-26T08:32:43+03:00

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов выступил на стратегической сессии «Развитие культурных арт-резиденций в регионах России», которая состоялась на фестивале творческих сообществ «Таврида-АРТ» в Республике Крым 25 августа.

Ямал – один из восьми регионов нашей страны, которые участвуют в пилотном проекте по созданию арт-резиденций. До конца этого года концепция будет сформирована. На Ямале будут работать три арт-резиденции. Первая откроется весной следующего года в Салехарде. Следующие – Новый Уренгой и Ноябрьск.

Также Дмитрий Артюхов пообщался с ямальцами – участниками фестиваля – какой должна стать ямальская резиденция, чем её наполнить, какие творческие направления в округе самые популярные среди детей и молодёжи. Эти идеи станут основой будущей платформы для развития творческого потенциала северян.

- Точно для себя решили, что будет студия звукозаписи, концертная площадка со всеми возможностями перестройки, это должно быть обязательным элементом, чтобы любые перфомансы проводить, организуем коворкинг, точки питания, кинозал. И ещё мы должны поработать с нашими молодыми архитекторами над тем, как нам изменить внешние облики наших пространств, - сказал Дмитрий Артюхов.

Губернатор подчеркнул, что ямальскую молодёжь обязательно пригласят на обсуждение наполнения арт-резиденций, сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU