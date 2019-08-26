2019-08-26T07:54:48+03:00
Экономика

«М.Видео» стал ближе для салехардцев

Ямальцам предлагают на выбор более 20 000 наименований электроники и бытовой техники
Анна Полякова
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«М.Видео» стал ближе для салехардцев Фото: «М.Видео»«М.Видео» стал ближе для салехардцев Фото: «М.Видео»
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Крупнейшая розничная сеть по объемам продаж электроники и бытовой техники в России «М.Видео» уже скоро откроет первый магазин в Салехарде. Ассортимент на любой вкус порадует жителей столицы Ямала и гостей города. Покупателям предлагают более 20 000 наименований аудио, видео и цифровой техники, мелкой и крупной бытовой техники, медиа товаров и аксессуаров.

Салехардский магазин, как и все остальные в России, создан в едином формате. Узнаваемая специальная концепция дизайна тоже сохранена. Так, например, работает проект «М.Мобайл» – это зоны, ориентированные на продажу смартфонов и связанных с ними устройств и аксессуаров. Широкий ассортимент новинок представлен в открытой выкладке, когда можно в руках ощутить преимущества модели, ведь такой аксессуар как телефон нужно выбирать не виртуально, а испробовав в действии.

Также во всех магазинах «М.Видео» действует выгодная акция с возвратом бонусных рублей. Кроме того, работает программа рассрочки удобная для всех. Быстро заполнить анкету и получить одобрение сразу от нескольких банков-партнеров салехардцам помогут эксперты «М.Кредит».

Для тех, кто предпочитает покупки через интернет или идет в магазин уже с осознанным выбором, оценив покупку заранее на просторах глобальной Сети, «М.Видео» – прекрасный вариант, поскольку это первая сеть на российском рынке, реализовавшая полноценный омни-канальный подход к продажам. Это значит, единый ассортимент, цена и сервис, как при покупке в магазинах, так и онлайн.

Салехардский магазин «М.Видео» будет находится по адресу ул. Игарская, д. 25/5.

ИСТОЧНИК KP.RU

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